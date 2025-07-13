تكنولوجيا: هاتف Honor X70 يُتوقع أن يكون أقوى هاتف أندرويد من حيث البطارية، ويتميز بتصميم متين وجودة عالية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Honor رسميًا أنها تستعد لإطلاق أكبر بطارية في سوق هواتف أندرويد حتى الآن، وذلك خلال أيام قليلة من اليوم (12 يوليو 2025). هذه البطارية ستأتي ضمن هاتفها المرتقب Honor X70، والذي كُشف أيضًا عن تصميمه الجديد.

ورغم أن التصميم لا يحمل تغييرات جذرية، إلا أنه يحتفظ بالكاميرا الدائرية المميزة لسلسلة X في إطار يُعرف باسم Star Ring، مع ألوان جديدة تشمل: الأخضر البامبو، الأبيض القمري، الأسود الليلي، والأحمر القرمزي.

وتروج Honor لمتانة استثنائية في هذا الهاتف، إذ يأتي بمقاومة للغبار والماء تصل إلى مستوى IP69K، وهو من أعلى معايير الحماية في الهواتف الذكية.

بالإضافة إلى ذلك، حصل الهاتف على شهادة SGS Gold Label Triple-Proof لمقاومة السقوط، ما يعزز صورته كجهاز متين يتحمل ظروف الاستخدام الصعبة.

ورغم كل هذه الميزات القوية، إلا أن هناك تحفظات على جانب الأداء. إذ من المتوقع أن يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 6 Gen 4، والذي قد لا يرقى إلى مستوى التوقعات في فئة الأداء.

كما أشار المسرب الشهير Digital Chat Station إلى أن الهاتف قد يأتي بإطار وسطي مصنوع من البلاستيك، مما يثير تساؤلات حول مدى تحمّله الفعلي على المدى الطويل، رغم وعود الشركة بالمتانة.

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