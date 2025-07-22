تكنولوجيا: جوجل تكشف رسميًا عن Pixel 10 Pro بلون جديد وتلمّح إلى عرض حصري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إعلانها عن حدث 20 أغسطس الأسبوع الماضي، عرضت جوجل اليوم إعلانًا تشويقيًا جديدًا على صفحتها الرئيسية في Google Store يكشف رسميًا عن تصميم هاتف Pixel 10 Pro.

يظهر في الفيديو الذي تبلغ مدته 13 ثانية رقم “10” يتحوّل تدريجيًا إلى شريط الكاميرات الخلفي للهاتف، والذي يتضمن مستشعر حرارة أسفل الفلاش، ما يؤكد أنه طراز Pro.

ظهر الهاتف بلون جديد يُدعى على الأرجح “Moonstone”، وهو مزيج من الرمادي والأزرق يتميّز بنعومة قريبة من لون Hazel الأخضر الذي رأيناه العام الماضي، ولكن يبدو أكثر حيوية.

كما أعلنت جوجل عن عرض حصري يبدأ في 20 أغسطس، مخصص فقط للمشتركين الجدد في رسائل البريد الإلكتروني التسويقية من Google Store، بشرط التسجيل قبل نهاية يوم 18 أغسطس. يحصل المؤهلون على رمز ترويجي يُستخدم لشراء جهاز واحد فقط من سلسلة Pixel 10، ولا يمكن استخدامه مع أي منتجات أخرى.

