تكنولوجيا: Galaxy Z Fold 7 يتفوق لأول مرة على Flip 7 في المبيعات داخل كوريا الجنوبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع اقتراب موعد إطلاق هواتف سامسونج القابلة للطي الجديدة، حقق Galaxy Z Fold 7 انطلاقة قوية في كوريا الجنوبية، متفوقًا لأول مرة على سلسلة Flip في المبيعات.

وفقًا لتقرير ETNews، سجّلت هواتف Fold 7 وFlip 7 أرقامًا قياسية في الطلب المسبق، حيث تضاعفت المبيعات مقارنة بالعام الماضي. ويُعزى هذا النجاح إلى التصميم الجديد كليًا لهاتف Fold 7، الذي أصبح أنحف وأنيقًا بشكل ملحوظ، إضافة إلى العروض الترويجية القوية التي رافقت الطلبات المسبقة.

للمرة الأولى منذ بدء فئة الهواتف القابلة للطي، تجاوزت مبيعات Fold نظيرتها في Flip داخل السوق الكورية، حيث شكّل Fold 7 حوالي 60% من إجمالي الطلبات المبكرة.

ويبدو أن التصميم الأرق، والشاشات الأكبر، والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد لعبت دورًا رئيسيًا في هذا التحوّل في تفضيلات المستخدمين.

رغم الجدل الذي أثاره غياب دعم قلم S Pen في Fold 7، إلا أن ذلك لم يؤثر سلبًا على قرار الشراء في السوق المحلي. وبينما لا تزال الأرقام العالمية غير معروفة، تشير هذه البداية القوية إلى مستقبل واعد لهذا النوع من الأجهزة، وربما تمهّد الطريق لنجاح الهاتف القابل للطي ثلاثي الشاشة المرتقب من سامسونج.

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