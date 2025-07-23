شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بحثية: الذكاء الاصطناعي يُنافس مُحركات البحث في التسوق الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلصت دراسة بحثية سوقية اليوم إلى أن أكثر من نصف مستخدمي الذكاء الاصطناعي يلجؤون للذكاء الاصطناعي قبل محركات البحث لدى التسوق إلكترونيًا.

وقال 3% ممن شملهم استطلاع معهد "نورستات" البحثي: "إنهم دائمًا يفضلون استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على محركات البحث عند التسوق الإلكتروني".

وذكر 14% أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي غالبًا، في حين أوضح 35% أنهم يستخدمونه في بعض الأحيان.

وشارك في الاستطلاع الذي أجرى في يونيو الماضي 7282 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من ألمانيا، والمملكة المتحدة، والسويد، والنرويج، والدنمارك، وفنلندا.

ويلجأ الأشخاص للذكاء الاصطناعي بصورة متكررة فيما يتعلق بالمشتريات الخاصة بالسفر عبر الإنترنت، بنسبة 33%، تليها المشتريات المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية بنسبة 22%.

وكانت نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي أقل نسبيًا بالنسبة لمشتريات الموضة والملابس بنسبة 13%، في حين بلغت النسبة 12% بالنسبة للمشتريات من منتجات التجميل، و7% لمشتريات العقارات.

ويستخدم الأشخاص في ألمانيا الذكاء الاصطناعي بنسبة أقل بكثير في التسوق، مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، ومع ذلك، فإنهم يستخدمونه بنسبة كبيرة في المجال المهني.