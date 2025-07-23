تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق هاتف Pura 80 الجديد بمعالج مطور من الجيل السابق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت هواوي في أوائل 2025 خلفاء لهواتف Pura 70 Ultra وPro+ بعد غياب إصدارات مماثلة لـ Pura 70 Pro وPura 70 العادية. ويبدو أن هاتف Pura 80 سيُطرح قريبًا بمفرده في السوق.

يتميز Pura 80 بتصميم جديد لحجمه الكاميرا الخلفية، حيث يأتي بكتلة ثلاثية الشكل أصغر وأكثر تساويًا مقارنة بالإصدارات السابقة، ما يشير إلى غياب مستشعر Ultra-class بحجم 1 بوصة.

ويتوقع أن يتوفر الهاتف بعدة ألوان، من بينها اللون الذهبي النحاسي الذي قد تعتمد عليه أبل أيضًا في سلسلة iPhone 17 Pro القادمة.

ومن الأمام، يبدو Pura 80 مشابهًا لهواتف iPhone، مع شاشة تحتوي على كاميرا أمامية واحدة في فتحة صغيرة فقط. ويبدو أن الهاتف موجه بشكل خاص للطلاب وليس لمحترفي التصوير، حيث يبرز من بين ميزاته الجديدة ميزة “الجدول الذكي” التي ستعمل عبر واجهة HarmonyOS 5.1 المحتملة.

حسب التسريبات من Digital Chat Station، سيعتمد الهاتف على معالج Kirin 9010S، الذي يُعد تحديثًا لمعالج 9010 المستخدم في Pura 70 Ultra. ويتوقع أن يأتي الهاتف بتحسينات في سرعة المعالج، حيث تعمل نواتان بتردد 2.5 جيجاهرتز، وست نوى أخرى بتردد 2.05 جيجاهرتز، وأربع نوى إضافية بتردد 1.5 جيجاهرتز.

من المتوقع أن يعلن عن Pura 80 غدًا، 23 يوليو 2025، لكن قد لا يبدأ البيع الفعلي حتى نهاية الشهر وفقًا لنفس المصدر.

وتشير التسريبات إلى أن نسخة الهاتف ذات 12 جيجابايت رام و256 جيجابايت تخزين قد تُسعر بما يقارب سعر نسخة Pura 70 التي أُطلقت بسعر 5499 يوان صيني (حوالي 767 دولارًا).

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