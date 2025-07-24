تكنولوجيا: Qi2 بقدرة 25 واط يصل رسميًا… ودعم واسع قادم لمئات الأجهزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن اتحاد الطاقة اللاسلكية (WPC) رسميًا عن المعيار الجديد للشحن اللاسلكي تحت اسم Qi2 25W، وهو الاسم التسويقي للنسخة Qi v2.2.1 التي تدعم الشحن حتى قدرة 25 واط، بزيادة تقارب 70٪ مقارنة بالجيل السابق الذي كان يقتصر على 15 واط.

ومن المتوقع أن تنضم هواتف أندرويد الرائدة قريبًا إلى منظومة Qi2 للمرة الأولى، إلى جانب هواتف آيفون التي تدعم هذا المعيار مسبقًا.

وقد اجتازت أربعة عشر جهازًا من وحدات الإرسال والاستقبال اختبارات الشهادة الرسمية خلال الأسبوع الماضي، بينما تستعد مئات الأجهزة الأخرى لدخول مرحلة الاعتماد خلال الفترة المقبلة.

ومن المرجح أن تشمل معظم هذه الأجهزة إكسسوارات مثل الشواحن والبنوك الكهربائية، إلا أن دخول هواتف أندرويد إلى المنظومة يفتح الباب لتوسّع فعلي في السوق.

ويظل السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هذه الهواتف ستحافظ على التصميم الخالي من المغناطيس كما هو معتاد، أم ستبدأ في اعتماد مغناطيس مدمج كما تفعل آبل.

ووفقًا لبيانات WPC، فإن ميزة “الشحن اللاسلكي الأسرع” هي أكثر ما يطلبه المستخدمون لتحسين تجربتهم، ما يجعل Qi2 25W خطوة مهمة نحو تلبية هذا المطلب.

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