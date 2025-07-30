الارشيف / علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Adobe تعزز Photoshop بمزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت Adobe مزايا جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي إلى النسخة التجريبية من برنامج Photoshop، لتسهيل مهام مثل إزالة العناصر، وتكبير الصور، وإنشاء التركيبات. ويحتاج المستخدمون أولًا إلى الانضمام لبرنامج البيتا للوصول إليها.

من بين أبرز الأدوات ميزة Harmonize (beta) المنبثقة من مشروع Project Perfect Blend، والتي تضبط الألوان والإضاءة والظلال لتتناسب مع العناصر المضافة في الصورة. كما جاءت أداة Generative Upscale (beta) لرفع دقة الصور منخفضة الجودة حتى ثمانية ميجابكسل، عبر توليد تفاصيل إضافية.

كذلك، حصلت أداة Remove على تحسينات بفضل نموذج Firefly Image Model لملء الخلفيات بشكل أكثر دقة، مع إتاحة اختيار النموذج ذاته للعمل مع أدوات Generative Fill وGenerative Expand. وأخيرًا، أُضيفت ميزة Projects (beta) لتنظيم ملفات المشروع وتسهيل مشاركتها.

