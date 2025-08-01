شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة توثيق حساب فيسبوك بالعلامة الزرقاء خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد العلامة الزرقاء على فيسبوك رمزًا للمصداقية والهوية الرسمية، سواء كنت شخصية عامة، صانع محتوى، شركة، أو علامة تجارية، إذا كنت ترغب في توثيق حسابك على فيسبوك، فإليك دليلًا عمليًا يشرح الخطوات والمتطلبات بالتفصيل للحصول على شارة التوثيق الرسمية.

ما هو توثيق حساب فيسبوك؟

توثيق الحساب يعني أن فيسبوك تأكد من هوية صاحب الحساب وأكد أنه يمثل شخصية عامة أو جهة مشهورة أو علامة تجارية.

بعد التوثيق، تظهر العلامة الزرقاء بجوار اسم الحساب، مما يعزز المصداقية والثقة لدى الجمهور ويقلل من احتمالات انتحال الهوية.

من يمكنه تقديم طلب التوثيق؟

• الشخصيات العامة (إعلاميون، فنانين، سياسيين، رياضيين)

• صناع المحتوى والمؤثرين

• العلامات التجارية والشركات

• وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الرسمية

ما هي متطلبات التوثيق؟

لكي تتمكن من التقديم، يجب أن يتوافر لديك ما يلي:

1. اسم حقيقي وصورة واضحة لحسابك الشخصي أو صفحة نشاطك التجاري.

2. معلومات مكتملة في الملف الشخصي مثل (السيرة الذاتية، صورة الغلاف، النشاط المنتظم).

3. وثيقة هوية رسمية (بطاقة رقم قومي، جواز سفر، رخصة قيادة).

4. رابط إلى موقع إلكتروني رسمي أو ظهور إعلامي يدعم هويتك.

5. يجب أن يكون لديك تفاعل جيد وعدد مناسب من المتابعين.

خطوات توثيق حساب فيسبوك: 1. الدخول إلى رابط طلب التوثيق:

انتقل إلى الصفحة الرسمية لتقديم الطلب

2. تحديد نوع الحساب:

اختر ما إذا كنت تريد توثيق حساب شخصي أم صفحة.

3. رفع مستند إثبات الهوية:

اختر الملف المناسب من جهازك (يفضل أن يكون بصيغة PDF أو JPG).

4. تعبئة بيانات إضافية:

مثل الفئة التي تنتمي إليها (إعلام، موسيقى، ترفيه…)، والدولة، ورابط لموقعك الرسمي أو خبر منشور عنك.

5. إرسال الطلب:

بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على “إرسال”.

كم تستغرق عملية المراجعة؟

عادةً ما يستغرق فيسبوك عدة أيام إلى أسبوعين لمراجعة الطلب والرد عليه، إما بالموافقة أو الرفض، دون تحديد سبب الرفض بالضرورة.

ماذا تفعل في حال رفض التوثيق؟

إذا رُفض طلبك، يمكنك التقديم مرة أخرى بعد مرور 30 يومًا، في هذه الفترة، حاول تحسين ظهورك الإعلامي، وزيادة تفاعلك، واستكمال ملفك الشخصي.

نصائح مهمة للنجاح في التوثيق:

• لا تشتري متابعين وهميين، فهذا قد يؤدي إلى رفض التوثيق.

• حافظ على اسمك كما هو في الهوية الرسمية.

• شارك محتوى موثوق ومميز بانتظام.

• أضف روابط إلى حسابك في المواقع أو المنصات الأخرى الموثقة.

توثيق حسابك على فيسبوك لا يمنحك فقط شارة زرقاء، بل هو اعتراف بهويتك ويمنحك حماية أكبر من محاولات التزوير أو الانتحال، لذا تابع تعليمات فيسبوك الرسمية واحرص على إبراز هويتك الحقيقية، فقد تكون الخطوة القادمة في بناء ثقتك الرقمية.