شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغيير فنى فى لعبة Pokémon TCG Pocket بعد اتهامات بالانتحال والان مع تفاصيل الخبر

بعد فترة وجيزة من إطلاق التوسعة الجديدة للعبة "Pokémon TCG Pocket" بعنوان "Wisdom of Sea and Sky"، والتي تتميز بطابع منطقة جوهتو، أُعلن عن تغيير فني لبطاقتين من أندر البطاقات في المجموعة وهما Ho-Oh و Lugia، جاء هذا التغيير استجابةً لمخاوف جدية بشأن سرقة أعمال فنية.

بدأت القضية عندما قام منقبو البيانات بنشر صور لبطاقات التوسعة الاسبوع الجارى ، مما دفع الفنان الصيني Lanjiujiu للتساؤل عبر حسابه على منصة X حول التشابه الصارخ بين رسوماته وبطاقة Ho-Oh الغامرة التي صممها الفنان الياباني Si Nanahara.

واتضح أن بطاقة Ho-Oh الأصلية في "Pokémon TCG Pocket" كانت تحمل أوجه تشابه بصرية متعددة مع عمل فني كُلّف به Lanjiujiu في عام 2021 ، ورغم أن Lanjiujiu لم يكشف عن هوية الجهة التي كلفته بالعمل، إلا أن فنه كان قد استُخدم كمرجع لتمثال من الراتنج بيعته شركة "PC House Studio"، وهي شركة معروفة بإنتاج مقتنيات غير مرخصة.

وعلى الرغم من أن شركة بوكيمون (TPC) تمتلك الحق القانوني في استخدام أعمال المعجبين بموجب شروط ترخيص معينة، إلا أنها أعلنت الليلة الماضية عن خططها لتحديث كل من بطاقتي Ho-Oh و Lugia الغامرتين.

وقد احتوت بطاقة Lugia أيضًا على جزء من فن Ho-Oh كجزء من رسوم متحركة قصيرة ، وصرحت شركة TPC في بيان نشرته على X: "نحن نجري أيضًا تحقيقًا أوسع نطاقًا لضمان عدم وجود مشاكل مماثلة في أي جزء آخر من اللعبة"، معبرة عن اعتذارها العميق للاعبين والرسامين عن أي إزعاج تسببت فيه هذه المسألة ، وأكدت الشركة التزامها بتعزيز إجراءات مراقبة الجودة لديها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وتُعدّ هذه القضية أحدث مثال على تحديات حقوق الملكية الفكرية التي تواجه ألعاب البطاقات الشهيرة على الأجهزة المحمولة، خاصةً عندما يتعلق الأمر باستخدام رسومات المعجبين دون إسناد مناسب للفنان الأصلي.

وقد واجهت لعبة "Marvel Snap" اتهامات مماثلة في مناسبتين منفصلتين في وقت سابق من هذا العام، حيث قامت بتغيير بعض التفاصيل الفنية بدلاً من إصدار بطاقات جديدة بالكامل ، حتى الآن لم يتضح متى سيتم تحديث بطاقات "Wisdom of Sea and Sky" الغامرة في "Pokémon TCG Pocket".

ولكن في الوقت الحالى، سيجد اللاعبون الذين يحصلون على هذه البطاقات رسالة تشير إلى "فن جديد قريبًا".