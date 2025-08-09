تكنولوجيا: تسريب مواصفات هاتف Nubia Air يؤكد أن iPhone 17 Air في أمان تام من المنافسة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد تسريب يؤكد أن علامة Nubia التابعة لشركة ZTE تخطط لإطلاق نسخة خاصة بها من iPhone 17 Air، ظهر المصدر نفسه ليكشف عن قائمة كاملة بالمواصفات، إلى جانب صورة رسمية وصورة حقيقية للهاتف الذي سيحمل اسم Nubia Air.

ووفقًا للمواصفات التي نشرها إيفان بلاس على منصة X، سيأتي Nubia Air بشاشة OLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1224 × 2720 بكسل.

لم يتم ذكر وجود أي نوع من طبقات الحماية، لكن هذا لا ينفي احتمال وجودها. وبفضل الصور المسربة، نعلم أن الشاشة تحتوي على ثقب في المنتصف للكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابكسل.

من الخلف، سيحمل الهاتف شريط كاميرات بارز في الأعلى، مشابه لما رأيناه في تسريبات iPhone 17 Air، لكن مع اختلاف واضح؛ فبينما يمتلك iPhone 17 Air كاميرا خلفية واحدة فقط، سيضم Nubia Air ثلاث كاميرات، يبدو أن الكاميرا الرئيسية فقط هي الأكثر فائدة بينها.

يشمل الإعداد مستشعرًا أساسيًا بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعرًا بدقة 2 ميجابكسل، وآخر بدقة 0.08 ميجابكسل.

سيعمل الهاتف بمعالج Unisoc T8300 المزوّد بنواتين Cortex-A78 وست أنوية Cortex-A55، وسيُطرح بإصدار واحد فقط يحتوي على 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين الداخلي.

كما ستبلغ سعة بطاريته 5000 ملّي أمبير، لكن لم يتم ذكر سرعة الشحن. وسيأتي الهاتف بدعم شريحتي Nano-SIM، وتقنية Bluetooth 5.4، وWi-Fi 5، وNFC، مع مستشعر بصمة. وسيعمل بنظام اندرويد 15 مباشرة من العلبة.

التصميم الخارجي سيطرح باللون الذهبي مع زر تشغيل أحمر، بينما تُظهر الصور الحية نسخة باللون الرمادي. كلا اللونين يأتيان بلمسة معدنية وحواف منحنية.

تبلغ أبعاد الهاتف تبلغ 164.17 × 76.57 × 6.7 مم، ووزنه 172 جرامًا، مما يجعله أكثر سمكًا من iPhone 17 Air المتوقع بسمك 5.5 مم، ومن Galaxy S25 Edge (نسخة 512 جيجابايت) بسُمك 5.8 مم.

حتى الآن، لا توجد أي معلومات حول موعد الإعلان عن Nubia Air أو سعره.

المصدر