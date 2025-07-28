مشاهدة المباريات القوية بجودة عالية وبدون تكاليف اشتراك مع تردد قناة DAZN الجديد 2025 سات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - منذ الإعلان عن تردد قناة DAZN الجديد، أصبحت واحدة من القنوات الرياضية الرائدة التي تجذب انتباه الجماهير بجودتها العالية وتغطيتها الشاملة لأبرز البطولات الرياضية. تعتبر DAZN الوجهة المثلى لمتابعة أحداث كأس العالم للأندية 2025 وبطولات كأس أفريقيا بجودة لا مثيل لها وبدون رسوم اشتراك. انضم إلينا لتتعرف على آخر ترددات هذه القناة.

تردد قناة DAZN

يمكنك الآن استقبال تردد القناة على النايل سات بإدخال الترددات التالية:

التردد: 12054.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 29900.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة DAZN على عرب سات

يمكنك أيضًا استقبال تردد القناة على عرب سات بإدخال الترددات التالية:

التردد: 11785.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD أو SD حسب الجهاز المستخدم.

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خطوات ضبط التردد على الرسيفر

افتح قائمة الإعدادات على جهاز التحكم. اختر التركيب اليدوي. حدد القمر الصناعي. أدخل بيانات التردد. اضغط بحث وانتظر اكتمال المسح. اختر حفظ بعد ظهور القناة.

لماذا قناة DAZN هي الخيار الأفضل لعشاق الرياضة؟