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تنبيه من «الشؤون الإسلامية والأوقاف» يتعلق بإجراءات الدفن

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تنبيه من «الشؤون الإسلامية والأوقاف» يتعلق بإجراءات الدفن

ابوظبي - سيف اليزيد -  دعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة المصلين على الجنائز إلى أداء صلاة الجنازة وإجراءات الدفن في ساعات الصباح الباكر أو عند انكسار حدة أشعة الشمس في المساء، حرصاً على صحتهم وسلامتهم من ارتفاع درجات الحرارة.
وأكدت الهيئة أن الحفاظ على النفس من الضرورات الشرعية الكبرى في ديننا الحنيف، والتي تعززها قيادتنا الحكيمة بالقرارات والتشريعات التي تضمن سلامة أفراد المجتمع.
وتدعو الهيئة إلى التريث، وتجنب أداء صلاة الجنازة خلال أوقات الظهيرة وخاصة في الفترة الممتدة من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 05:00 مساءً)، حرصاً على سلامتهم من مخاطر التعرض لضربات الشمس والإجهاد الحراري، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات، قيادة وشعبًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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