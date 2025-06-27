روبيو يستضيف الأسبوع المقبل نظراءه الأسترالي والهندي والياباني

أعلنت الخارجية الاميركية، أن الوزير ماركو روبيو سيستضيف الأسبوع المقبل في واشنطن نظراءه الأسترالي والياباني والهندي في إطار اجتماعات مجموعة "ال​رباعية​". وسبق لروبيو أن شارك للمرة الأولى في اجتماعات هذه الرباعية إثر توليّه الوزارة بعد تنصيب الرئيس دونالد ترامب في كانون الثاني، وقد استقبل حينئذ في مقرّ وزارة الخارجية في واشنطن نظراءه الثلاثة.

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