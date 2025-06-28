بدء أعمال الجلسة العامة “الختامية” للبرلمان العربي من الفصل التشريعي الرابع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الجلسة العامة الخامسة “الختامية” لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي.

وشارك في الجلسة العامة أعضاء مجلس الشورى أعضاء البرلمان العربي، وهم عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية النائب الأول لرئيس البرلمان العربي سعد العتيبي، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عبدالله بن عيفان، وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان الدكتور طارق الشمري، وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب حنان السماري.

وأكد رئيس البرلمان العربي في كلمته أمام الجلسة الختامية، أن الحل المُستدام لأزمات المنطقة لن يكون إلا عبر مسارات سياسية شاملة تضمن وحدة الدولة الوطنية، وتصون سيادتها، وتضع حدًا لمعاناة شعوبها، بعيدًا عن التدخلات الخارجية التي لا تزيد الوضع إلا تعقيدًا.

وقال اليماحي:” لا يمكننا أن نختتم دور الانعقاد الحالي دون التأكيد على أن القضية الفلسطينية، ستظل في صدارة أولويات البرلمان العربي، باعتبارها قضية العرب المركزية الأولى والعادلة”، منوهًا بجهود البرلمان العربي في المحافل الإقليمية والدولية لخدمة مصالح وقضايا الأمة العربية.

وبحثت الجلسة العامة مستجدات الأوضاع والتطورات في مختلف القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان في العالم العربي، إضافة لمناقشة عدد من الملفات العربية والإقليمية والدولية، ومناقشة تقارير اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي.

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