شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مجلس النواب في الدبلوماسية البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

أعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقريرا عن حصاد أعمال المجلس خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، واستعرض التقرير جهود المجلس في الدبلوماسية البرلمانية.

وأوضح المجلس أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية شهدت خلال دور الانعقاد الخامس نشاطًا مُكثفًا، حيث شارك مجلس النواب المصري بشكل منتظم وفعال في اجتماعات الاتحادات والمنظمات التي يحظى بعضويتها، وقد تكلل هذا النشاط بتسلم رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، كما حرص المستشار الدكتور رئيس المجلس على المشاركة المنتظمة في أعمال الجمعيات العامة للاتحاد البرلماني الدولي، فضلاً عن نشاط مُكثف للدبلوماسية البرلمانية في شقها الثنائي باستقبال العديد من رؤساء الدول والبرلمانات والحكومات، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف في القضايا الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المُشترك.