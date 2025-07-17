محمد بن سلمان دان الاعتداءات الإسرائيلية السافرة: لمنع التدخلات بشؤون سوريا تحت أي مبرر

رحب ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​ بإجراءات الرئيس السوري احمد الشرع للحفاظ على وحدة ​سوريا​، وأعرب للرئيس السوري ثقة المملكة بقدرة الحكومة السورية على تحقيق الأمن، كما رحب بالإجراءات التي أعلنها الرئيس السوري لاحتواء الأحداث بالسويداء.

واكد ولي العهد السعودي خلال اتصال مع الشرع، موقف المملكة الذي يدين الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على سوريا، كما اكد ضرورة دعم المجتمع الدولي لسوريا لمواجهة التحديات، واشار الى ضرورة دعم المجتمع الدولي لمنع التدخلات بشؤون سوريا تحت أي مبرر.

وشدد بن سلمان على ضرورة وحدة الشعب السوري وعدم السماح لأي بوادر فتنة تزعزع الأمن.