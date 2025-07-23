رئيس اتحاد بلديات صيدا- الزهراني بحث في إسبانيا بتعزيز العلاقات بين صيدا وبلدية برشلونة

لبّى رئيس اتحاد بلديات ​صيدا​- الزهراني رئيس بلديّة صيدا مصطفى حجازي دعوةً رسميّةً من بلدية ​برشلونة​ وبرنامج الأمم المتّحدة للمستوطنات البشريّة (UN-Habitat)، حيث قام بزيارة رسميّة إلى مدينة برشلونة، والتقى النّائب الأوّل لرئيس البلديّة مفوّض رئيس البلديّة المكلّف بالعلاقات الدّوليّة خافيير رودريغيز. وتهدف الزّيارة إلى تعزيز العلاقات الثّنائيّة بين مدينة صيدا وبلدية برشلونة. وقد جرى البحث في إمكانيّة توقيع اتفاقيّات شراكة جديدة بين مدينة صيدا وبرشلونة، لما فيه مصلحة المدينة وأهلها، وتعزيز حضورها على السّاحة الدّوليّة كشريك فاعل في مشاريع التنمية المستدامة.

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