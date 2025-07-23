شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصري: كلمة الرئيس السيسي فى ذكرى ثورة 23 يوليو جسدت قيم الحرية والكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة، مؤكدًا أن الكلمة جسدت قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي قامت عليها الثورة.

وأضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس الحزب والأمين العام، وعضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي تميزت بالوضوح والواقعية، حيث عرض فيها التحديات التي تواجه مصر حاليًا، مع التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية والتكاتف في مواجهة هذه التحديات.

وأكد مهنى، أن الكلمة جاءت لتؤكد استكمال مسيرة البناء والتنمية التي انطلقت مع ثورة يوليو، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه القيادة السياسية والقوات المسلحة في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وأوضح مهنى، أن كلمة الرئيس السيسي كانت دعوة صادقة للشعب المصري للعمل المستمر من أجل مستقبل أفضل، مشددًا على أن ثورة 23 يوليو تظل رمزًا خالدًا للوحدة الوطنية والإرادة الشعبية التي لا تقهر في مواجهة كل التحديات.

وأشار مهنى الحزب إلى أن القيادة الحكيمة للرئيس السيسي تجسد بحق امتدادًا حقيقيًا لقيم الثورة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية تهدف إلى رفعة الوطن وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.