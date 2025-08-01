شهدت بعض المدن اللبنانية والمخيمات الفلسطينية في لبنان، اليوم، وقفات احتجاجية، في جمعة غضب تضامنًا مع غزة، رفضا لاستخدام الجوع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.
وخصّص أئمة المساجد خطب الجمعة للحديث عن مأساة غزة المتفاقمة، وسلطوا الضوء على معاناة الأهالي الذين يُحاصرون بالموت جوعًا وسط صمت دولي مخزٍ. ودعوا في خطبهم إلى أوسع تحرك شعبي ورسمي للضغط من أجل إنهاء الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية فورًا، مؤكدين أن ما يجري في غزة هو جريمة إبادة جماعية لا يجوز السكوت عنها.
ونظّمت امام مجمع الزهراء في صيدا وقفة تضامنية، شملت كلمات وهتافات عبّرت جميعها عن وحدة الموقف وعمق الانتماء العربي والإنساني لقضية فلسطين، وتحديدًا لغزة التي تواجه حربًا شرسة بلا ماء ولا دواء ولا طعام.
كانت هذه تفاصيل خبر وقفات احتجاجية بعد صلاة الجمعة في عدد من المناطق تنديدا بـ"التجويع والإبادة في غزة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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