تعيين ممثل سابق للأفلام الإباحية وزيرًا للمساواة في كولومبيا

عُيّن الممثّل السّابق للأفلام الإباحيّة خوان كارلوس فلوريان (Juan Carlos Florian)، وزيرًا للمساواة في ​كولومبيا​، ما أثار جدلًا واسعًا وسط تغييرات متكرّرة في حكومة الرّئيس اليساري غوستافو بيترو.

وأكّد مسؤول في المكتب الإعلامي الحكومي لوكالة "فرانس برس"، أنّ فلوريان عُيّن لتولّي الحقيبة الّتي أُنشئت في العام 2023، بهدف ضمان وصول الفئات الأكثر هشاشة إلى البرامج الاجتماعيّة.

وكان استحداث وزارة المساواة من بين الوعود الانتخابيّة لنائبة الرّئيس فرانسيا ماركيز، أوّل امرأة ذي بشرة سمراء تشغل هذا المنصب في تاريخ كولومبيا. وتولّت ماركيز الوزارة، لكنّها استقالت في شباط الماضي، بعد خلافات مع الرّئيس، وندّدت بـ"عنصريّة" داخل الحكومة.

وقد خلف كارلوس روسيرو، ماركيز في الوزارة، لكن الرّئيس اتّهمه لاحقًا بمحاولة إقالة فلوريان الّذي كان حينها نائبًا للوزير. كما وُجّهت إلى روسيرو اتهامات بإقالة موظّفة كانت ممثّلة إباحيّة سابقة.

مع الإشارة إلى أنّ فلوريان كان قد أوضح في مقابلة صحافيّة في كانون الثّاني الماضي، ردًّا على الجدل الّذي أُثير حول تعيينه في منصب نائب للوزير حينها، "أنّه أكثر من مجرّد ممثّل للأفلام الإباحيّة"، لافتًا إلى "أنّه يتمتّع بخبرة لأكثر من 20 عامًا في منظّمات تعاون دولي، وكان موظّفًا حكوميًّا".