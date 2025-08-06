الكرملين: بوتين يستقبل ستيف ويتكوف في موسكو

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف" في موسكو.
وفي وقت سابق، وصل ستيف ويتكوف، إلى موسكو حيث يلتقي القيادة الروسية، قبيل أيام من انقضاء مهلة حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروسيا لوقف هجومها في أوكرانيا.
وسبق أن التقى ويتكوف الرئيس الروسي مرارا في موسكو، لكن الجهود الدبلوماسية التي قادها المبعوث الأميركي الموكل مهمات عدة في العالم، لم تسفر عن أي نتيجة.
وتأتي الزيارة في ظلّ احتدام العلاقات بين موسكو وواشنطن إثر قرار ترامب الجمعة نشر غواصتين نوويتين عقب سجال عبر منصات التواصل الاجتماعي مع نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف.
وتأتي هذه التطوّرات فيما أمهل الرئيس الأميركي روسيا حتّى يوم الجمعة، لإنهاء الحرب في أوكرانيا تحت طائلة التعرّض لعقوبات جديدة لم يحدّدها.
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