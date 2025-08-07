الصحة: سقوط خمسة شهداء وإصابة عشرة أشخاص بجروح بحصيلة اولية لغارة العدو الإسرائيلي على طريق المصنع

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن ​غارة​ العدو الإسرائيلي على طريق المصنع أدت في حصيلة أولية إلى سقوط خمسة شهداء وإصابة عشرة أشخاص بجروح.

