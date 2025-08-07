LBC: الوزراء المقربون من ثنائيّ "أمل - حزب الله" يرفضون مناقشة ورقة برّاك رفضًا قاطعًا

افادت معلومات "LBC" بان الوزراء المقربون من ثنائيّ "أمل - حزب الله" يرفضون مناقشة ورقة المبعوث الاميركي توم برّاك حول حصر السلاح في جلسة مجلس الوزراء رفضًا قاطعًا.
وفي السياق، ذكرت مصادر "الثنائي الشيعي" لـ "الجديد" بانه بعد ساعتين من الجلسة الأجواء غير إيجابية والنقاش مستمر لمحاولة "عقلنة الأمور".
