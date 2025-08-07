وزير العمل: "ما منحكي بسلاح المقاومة قبل انسحاب العدو ووقف الاعتداءات وإعادة الإعمار"

أكّد وزير العمل ​محمد حيدر​، في مداخلة له خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا، "أنّني ابن هؤلاء النّاس، كيف سأواجه أم شهيد أو أبًا لا يزال يعيش في خيمة، أو شابًا يعيش كل يوم بقلق وجودي، وأقول له يجب أن تنصاع وتتنازل عن الضّمانة الوحيدة الّتي تحميك؟".

وشدّد على "أنّنا لا نتكلّم بسلاح المقاومة قبل أن ينسحب العدو ويعود أسرانا، وتقف الاعتداءات وتبدأ عمليّة إعادة الإعمار. "غير هيك أنا بعتذر، ما فيني إتحمّل مسؤوليّة قرار بظلم أهلي"، ولا أقبل أن تتخلّى الدّولة عن ناسها".