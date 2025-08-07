أفاد مراسل الخليج 365 في حاصبيا، بأنه "يسمع بين الحين والاخر ​دوي انفجارات​ قوية يتردد صداها في منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا وخاصة فوق أعلى قمم جبل الشيخ المعروفة بتلة قصر شبيب المشرفة على منطقة راشيا الوادي والبقاعين الشرقي والغربي والمناطق السورية في الجهة المقابلة امتدادا حتى تلة الرادار المشرفة على الجهة الشرقية لبلدة شبعا وكفرشوبا في قضاء حاصبيا".

كانت هذه تفاصيل خبر ​الخليج 365​ : دوي انفجارات قوية يتردد صداها بين الحين والاخر في منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.