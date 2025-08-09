مجلس الأمن يعقد اجتماعا السبت بشأن خطة إسرائيل لاحتلال غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت 3 مصادر دبلوماسية ، مساء اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025 ، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، سيعقد اجتماعا، يوم غد السبت لمناقشة خطة إسرائيل لاحتلال مدينة غزة .

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، وذلك بطلب من أعضاء عدة في مجلس الأمن؛ وفق ما أفاد عضو في الهيئة، في خضم قلق دولي متزايد إزاء الخطة الإسرائيلية.

يأتي ذلك بعد أن طلبت عدة دول عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، للصحافيين في وقت سابق "بينما نتحدث، ستطلب دول عدة نيابة عنا وأصالة عن نفسها عقد اجتماع لمجلس الأمن".

