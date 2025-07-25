شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب اعتراضه على اسم المقبرة...مواطن يمني يرفض دفن والدته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مديرية معين في العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، واقعة لافتة أثارت دهشة الأهالي، حيث رفض مواطن دفن والدته في مقبرة "الحمراء"، اعتراضًا على اسم المقبرة.

ووفقًا لمصادر محلية، أصر المواطن على نقل جثمان والدته إلى مكان آخر، معتبرًا أن اسم المقبرة يحمل دلالات سلبية وغير مناسبة للمتوفاة، وقد يُفسّر بشكل خاطئ من قبل الناس.

الحادثة أثارت موجة استغراب وسخرية في أوساط السكان، بين من وصفها بـ"المبالغة غير المبررة"، وآخرين رأوا أن للأمر بُعدًا نفسيًا واجتماعيًا يجب التعامل معه بتفهّم.