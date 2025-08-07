شكرا لبحثكم عن خبر استمرار النزول الميداني لمدير عام صيرة لمراقبة أسعار المواد الغذائية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – إعلام المديرية

يواصل مدير عام مديرية صيرة بمحافظة عدن، الدكتور محمود بن جرادي، تنفيذ النزولات الميدانية لمراقبة أسعار المواد الغذائية والتموينية، في إطار الجهود المبذولة لضبط السوق وحماية المستهلك.

وشملت الجولة الميدانية عدداً من المحال التموينية والأفران، والمطاعم، والملاحم، حيث تم التأكد من مدى التزامها بالتسعيرة المحددة من الجهات المختصة.

وأكد بن جرادي أن هذه النزولات التي تأتي بتوجيهات من وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، ستستمر بشكل متواصل، ضمن خطة الرقابة لضمان توفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة، بما يتماشى مع التحسن في سعر صرف العملة المحلية، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار إلى أن السلطة المحلية بصيرة، بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة واللجان المجتمعية، حريصة على متابعة الأسواق بشكل يومي للحفاظ على الاستقرار التمويني والمعيشي للمواطنين.