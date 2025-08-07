شكرا لبحثكم عن خبر مجلس القضاء الأعلى يقف أمام توقف العمل ببعض المحاكم ويؤكد أن المطالبة بتحسين الأوضاع ليس مبرراً لتعطيل العمل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - إعلام مجلس القضاء عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الاستثنائي اليوم في العاصمة عدن برئاسة فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس المجلس. ووقف المجلس أمام توقف العمل في بعض المحاكم بمحافظة عدن، واتخذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما أكد تفهمه لمطالب القضاة مشيراً إلى أنه يسعى إلى تحقيقها منذ إنشائه. وأشار المجلس بأن المطالبة بتحسين أوضاع منتسبي السلطة القضائية ليس مبرراً لتعطيل العمل بالمحاكم وإيقاف نظر قضايا المواطنين. وأقر المجلس إحالة المخالفين من القضاة إلى هيئة التفتيش القضائي ورفع تقرير للمجلس بذلك، وبالنسبة للإداريين فيتم إحالة المخالفين إلى وزارة العدل للتحقيق معهم. كما كلف المجلس التفتيش القضائي بالمتابعة المستمرة للمحاكم المغلقة. وفيما يخص موازنة السلطة القضائية أوضح المجلس أن المرتبات والأجور تستحوذ على ما نسبته 86% من الموازنة العامة، و 14% نفقات تشغيلية.

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس القضاء الأعلى يقف أمام توقف العمل ببعض المحاكم ويؤكد أن المطالبة بتحسين الأوضاع ليس مبرراً لتعطيل العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.