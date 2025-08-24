شكرا لقرائتكم خبر عن داخل المملكة وخارجها...إعلان سعودي رسمي يفرح ملايين اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حدث تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وإعلان رسمي سعودي يفرح ملايين اليمنيين داخل المملكة وخارجها، ومؤشر على أن المعاناة الرهيبة والطويلة الأمد للشعب اليمني العظيم في طريقها إلى الزوال، فما بعد العسر إلا اليسر كما وعد رب العالمين، والله لا يخلف الميعاد.

فقد انخفضت قيمة العملات الأجنبية، وارتفعت قيمة الريال اليمني، وخفت كثيرا أسعار المواد الغذائية والفواكه والخضروات، وهطلت أمطار الخير والبركة في كل المحافظات اليمنية، لتروي الأرض وتسقي البشر والشجر والزرع والحيوان وكل دابة على أرض اليمن السعيدة.

وبعد كل بشارات الخير، جاء الخبر السعيد والمفرح لكل يمني، فمن أطهر بقاع الأرض "مكة المكرمة" زفت اللجنة المشرفة على مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الخامسة والأربعين، التي أقيمت برحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة البشرى لكل أبناء اليمن، وأعلنت رسميا أن الحافظ اليمني لكتاب الله " محمد دماج محمد"أحرز المركز الأول في الفرع الثالث من المسابقة، وهذا أمر في غاية الروعة ويثلج صدور اليمنيين ويفرح قلوبهم، فإذا كانت الدول تحرز المراكز الأولى في مختلف المسابقات، فإن شباب اليمن يحرزون المراكز الأولى في حفظ كتاب الله، خاصة وان المسابقة لها وزنها وقيمتها ويشارك فيها حفظة القرآن من جميع بلدان العالم العربي والإسلامي، حيث شاركت 100 دولة، والجميع يتنافسون في مختلف فروع المسابقة القرآنية التي تعد من أبرز المسابقات الدولية في مجال القرآن الكريم.

وما يشرح الصدر ويبهج القلب وينشر السعادة أن اليمنيين تناسوا كل المعاناة والظروف القاهرة والتحديات الهائلة وتمكنوا بفضل الله وتوفيقه من رفع رؤوس اليمنيين وادخلوا السعادة والسرور في قلب كل يمني، فهذا الإنجاز يُعد إضافة مشرفة لليمن، ويبرز تميز شبابها في ميادين الحفظ والتلاوة، رغم الظروف الراهنة، التي يمر بها الشعب اليمني العظيم، وليثق كل أبناء اليمن إن الله لن يضيعهم، فمن يحفظ كتابه الكريم، فسوف يحفظه الله، يلقى منه كل الرعاية والرحمة وتفريج الكربات، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.