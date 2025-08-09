جنيفر لوبيز تُمنع من دخول متجر شانيل في اسطنبول… والسّبب مفاجئ

شهدت جولة جنيفر لوبيز في تركيا لحظة مفاجئة بالنّسبة لنجمة البوب وذلك بعدما حاولت دخول متجر شانيل في اسطنبول، لكنّ أحد حرّاس الأمن منعها بسبب وصول المتجر إلى طاقته الاستيعابيّة الكاملة، وفقًا لما ذكره موقع Türkiye Today. وقد تعاملت صاحبة أغنية “Can’t Get Enough” مع الموقف بودّ، قائلة: “حسنًا، لا مشكلة” قبل أن تغادر المكان.

وأفاد التّقرير بأن موظّفي المتجر دعوها لاحقًا للعودة، لكنها فضّلت التّوجه إلى متاجر أزياء فاخرة أخرى، إذ زارت متجرَي سيلين وبايمن.

جاءت زيارة لوبيز لأكبر مدن تركيا بالتّزامن مع حفلها الّذي أقيم في الخامس من آب/أغسطس في منتزه ينكابى للمهرجانات ضمن فعاليّات مهرجان اسطنبول.

وتقترب المغنّية من ختام جولتها Up All Night: Live in ٢٠٢٥، الّتي ستُختتم في الثّاني عشر من أغسطس في سردينيا، إيطاليا.

وكانت محطّة إسطنبول هي الزّيارة الثّانية للوبيز إلى تركيا خلال هذه الجولة، إذ أحيت حفلًا في الثّالث والعشرين من يوليو الفائت في منتجع ريغنوم كاريا، وفي اليوم التّالي احتفلت بعيد ميلادها هناك.

عند عودتها إلى الولايات المتّحدة، ستنهمك لوبيز على الأرجح في التّحضير لإطلاق فيلمها الجديد (Kiss of the Spider Woman).

الفيلم الموسيقيّ الّذي كتبه وأخرجه بيل كوندون، عُرض لأوّل مرة في مهرجان صندانس السّينمائيّ في يناير، ومن المقرر إطلاقه في دور السّينما في العاشر من تشرين الأوّل/أكتوبر.

ويستند الفيلم الجديد إلى المسرحيّة الموسيقيّة الّتي كتبها تيرينس ماكنالي وألّف موسيقاها جون كاندر وفرانك إيب، وهي مستوحاة بدورها من رواية عام ١٩٧٦ للكاتب مانويل بويغ. ويشارك في بطولته دييغو لونا وتوناتيوه إليزاراراز بدور السّجينَين فالنتين ومولينا، بينما تلعب لوبيز دور إنغريد لونا، نجمة السّينما الّتي يعشقها مولينا.