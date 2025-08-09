من مهرجان العلمين .. أصالة تتحدث عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة قبل حفلها

أصالة تتعرض لوعكة صحية قبل حفلها بالعلمين

أصالة تعبر عن حماسها بالحفل

أصالة تشعل الأجواء بالعلمين

أصالة تختتم مهرجان جرش بليلة استثنائية

"ضريبة البعد".. ألبوم يحقّق النجاح الكبير

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 11:09 صباحاً - أحيت الفنانة السوريةحفلًا غنائيًا كبيرًا حمل شعار كامل العدد، مساء أمس الخميس 7 أغسطس، وذلك ضمن فعاليات النسخة الحالية لمهرجان العلمين 2025، وخلال الحفل كشفت أصالة عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة وطريقة علاجها لها.أعربتعن سعادتها الكبيرة بحفلها في مهرجان العلمين بنسخته الحالية، مشيرة إلى أنها أصرت على حضور الحفل رغم مرضها، إذ أنها تشعر بالراحة وسط جمهورها في مصر؛ حيث تحدثت مع جمهورها من على المسرح بعفويتها المعتادة قائلة : "مبسوطة إني أنا معكم، لكن أنا الفترة دي تعبانة بس وسط الجمهور المصري حسيت إني اتشفيت من المرض وبقيت كويسة الحمد لله".وأكملت: "عمري ماهنسى كمية الخوف والارتباك في أول حفل ليا بمصر ولسه بحس بنفس الخوف كل مرة بحيي فيها حفل وسط الجمهور، والنهارده عندي برد وعالجته بمشروب الشاي"، مضيفة: " أول سنة أغنّي فى مهرجان العلمين، وربنا يحفظ مصر".وكانت النجمةقد عبرت عن حماسها الشديد بمقابلة الجمهور المصري وحفلها بالعلمين، من خلال منشور لها عبر حسابها على "إنستغرام" كشفت من خلاله عن إطلالتها بالحفل؛ وعلقت عليه قائلة : " مصر مصر مصر ياصاحبة القلب الطيب اليوم نحنا سوا مع أحلى هوا بالساحل الساحر وبدي غني أحلى ماعندي بمصر العظيمه مصر الوطن".وأطلتعلى جمهورها بفستان مميز جمع بين خامات الساتان والجينز وأبرز ملامح جسدها الأنثوية الجذابة والرشيقة، واعتمدت تسريحة "ذيل الحصان" مع فِرق وسطي مميز، مع مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها، وأكملت الإطلالة بمجوهرات مميزة لتظهر بلوك شبابي جذاب.أطلعوا على أصالة ونانسي عجرم وآمال ماهر.. نجمات ألبومات صيف 2025وقد أشعلت النجمةأجواء الحفل بالعلمين مع استقبال الجمهور لها بحفاوة وتفاعلهم الكبير مع أغنياتها، حيث استهلت الحفل بأغنية "شكرًا"، كما قدمت باقة من أجمل أغانيها منها "60 دقيقة حياة، جابوا سيرتوا، يامجنون، أسفة، قد الحروف"؛ هذا بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد "ضريبة البعد".وكانت النجمة السوريةقد اختتمت فعاليات الدورة الـ39 منللثقافة والفنون، بحفل جماهيري حاشد أقيم مساء السبت 2 أغسطس على المسرح الجنوبي، لتعود إلى هذا الحدث الثقافي الكبير بعد غياب دام أكثر من 15 عاماً، وسط حضور ضخم ملأ جنبات المدرجات وهزّ أرجاء المكان بالطرب والحماس.وقد رافقها في الحفل ولداها شام و خالد الذهبي والتوأم "علي وآدم"، والذين حرصوا على دعم والدتهم ومساندتها خلال الحفل، مما أضفى على الأمسية طابعاً عائلياً حميماً، زاد من دفء الأجواء وتقاربها من الجمهور الذي طالما أحبّها وتعلّق بصوتها.واللافت في الأمر أنهم ظهروا بإطلالات موحدة، حيث ارتدوا "تي شيرتات" مطبوعاً عليها أسماء أغاني أصالة من ألبومها الجديد.وتواكب هذه الحفلات النجاحات التي يحققهاالجديد "ضريبة البعد"، الذي طُرح مؤخراً عبر جميع المنصات الرقمية. وقد تصدرت الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم اهتمام الجمهور منذ لحظة صدورها، وهي من كلمات أحمد عيسى، ألحان مدين، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح.تميّزت الأغنية بلحنها الشجي وكلماتها المعبرة عن مشاعر الفقد والاشتياق، وقدّمتها أصالة بإحساسها المعروف الذي يلامس الوجدان ويعبر عن صدق التجربة الإنسانية، مما عزز مكانة الألبوم بين الإصدارات الغنائية لهذا العام.قد يعجبكم شام الذهبي تصف والدتها أصالة بالمرأة الحديدية وتوجه لها رسالة مؤثرة

