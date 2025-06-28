شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم السبت 28 يونيو 2025 بالبنك الأهلى المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادلالسبت، 28 يونيو 2025 02:00 ص
شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 28 يونيو 2025 تطور ملحوظ أمام الجنيه المصري، وذلك وفقا لآخر تحديث مسجل للتعاملات الرسمية بالبنوك المصرية.
وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى:
وسجل سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصري 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.
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