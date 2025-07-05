شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 5 يوليو 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 5 يوليو 2025 في عدد من البنوك المصرية، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لأخر تعاملات رسيمة مسجلة بالبنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.38 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصري 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية كالتالى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.3 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.3 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.3 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

