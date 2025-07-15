شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية، في البنك المركزي المصري 49.39 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلى المصري 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "CIB"بلغ 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.