أخبار مصر.. السكة الحديد: غدا بداية حجز قطارات عيد الأضحى الإضافية

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها فتح باب الحجز على قطارات العيد الإضافية، غدا، حيث تبدأ هيئة السكة الحديد غدا تشغيل القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية والمخصوصة، خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك 2025، ويتم طرح التذاكر الخاصة بها للجمهور يوم السفر.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..رئيس الوزراء يشهد غدا توقيع عقود مشروع استثمارى كبير بالشراكة مع القطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأحد، توقيع عقود مشروع استثمارى كبير بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ثم يتم عرض تفاصيل المشروع، خلال فعالية يتم تنظيمها بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم غدا الأحد 1/6/2025 بدء تنفيذ تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة بالإعفاء بنسبة (70%) من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المتأخرات، وذلك للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة 3 أشهر حتى ٢٠٢٥/٨/٣١، لافتاً إلى أن تلك التيسيرات تعكس رؤية استراتيجية واضحة من الدولة لدفع عجلة التنمية، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.
بدأ طلبة الشهادة الإعدادية امتحان الفصل الدراسي الثاني على مستوى الجمهورية، حيث تعتمد امتحانات الصف الثالث الاعدادي على أسئلة موحدة على مستوى كل محافظة، كما أن لكل محافظة جدول امتحانات مختلف عن المحافظات الباقية، حيث انطلقت امتحانات نهاية العام الدراسى اليوم السبت وتستمر حتى 4 يونيو المقبل.
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه في إطار التوجيهات الاستباقية لضمان سلامة المواطنين، وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية والفرق الطبية في محافظة الإسكندرية، وذلك بسبب التقلبات الجوية غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة.وصول 1.3 مليون حاج إلى السعودية حتى الآن لأداء مناسك الحج
أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية أن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ (1,330,845) حاجا، حتى الآن.
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف منحة الدعم الإضافي للمستحقين على بطاقات التموين من الفئات الأكثر احتياجا، حتى آخر فترة اليوم السبت 31 مايو 2025.
قررت هيئة السكة الحديد تشغيل عدد من القطارات المخصوصة علاوة على القطارات الحالية والإضافية خلال بعض أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، ويتم طرح التذاكر الخاصة بها للجمهور يوم السفر.
سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة نموًا قويًا خلال أول 4 أشهر من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
السكة الحديد: تبكير موعد قطار 1946 وتشغيل قطار تالجو إضافى يوم الوقفة
قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطار تالجو إضافى رقم 2050 من القاهرة إلى أسوان يوم 4 / 6 / 2025 فقط، حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:10 ويصل أسوان الساعة 9:30 صباح اليوم التالى كالجدول المرفق، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتيسيراً على جمهور الركاب.
فعلت وزارة الصحة السعودية، ممثلة بمستشفى "صحة الافتراضي"، حزمة من خدمات الاستشارات الطبية الرقمية لضيوف الرحمن خلال موسم حج ، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية في أي وقت ومن أي مكان، وذلك انسجامًا مع مستهدفات برنامج "تحوّل القطاع الصحي"، وبرنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز جودة الحياة وتقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة لضيوف الرحمن.
أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس الأعلى للجامعات وافق أن تكون الأعداد المقبولة في (كليات التكنولوجيا والتعليم - كليات التمريض – الجامعات التكنولوجية)، وفقًا لنسبة متغيرة حسب الأعداد المتقدمة من كل شريحة من شرائح الشهادات الفنية، سواء كانت الشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) أو دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) أو الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات بما فيهم خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ووفقًا للطاقة الاستيعابية وما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات، وذلك لاعتبار هذه الكليات قائمة أساسًا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها، على أن تكون الأعداد المقبولة بها وفقًا لنسبة متغيرة حسب الأعداد المتقدمة من كل شريحة من شرائح الشهادات الفنية، سواء كانت الشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية)، أو دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان)، أو الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات بما فيهم خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ووفقًا للطاقة الاستيعابية وما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل شريحة من هذه الشرائح.
الطقس غدا الأحد 1 يونيو 2025 حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد 1 يونيو 2025، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
