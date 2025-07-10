وزير النفط الكويتى: "أوبك" تعمل على استقرار الأسواق عبر التوازن وتعزيز الشراكات

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القاهرة - سامية سيد - أكد وزير النفط الكويتي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، طارق الرومى، أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تواصل جهودها لتحقيق استقرار الأسواق من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الشراكة مع الدول المنتجة من خارج المنظمة عبر تحالف "أوبك بلس"، بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرومي، رئيس وفد دولة الكويت، أمام الندوة الدولية التاسعة لمنظمة "أوبك" في العاصمة النمساوية فيينا، والتي تُعقد في ظل تحديات متزايدة تواجه قطاع الطاقة عالميًا.

وأوضح أن انعقاد هذه الندوة الدولية يأتي في وقت حساس يشهد تغيرات إقليمية ودولية كبيرة، ما يستوجب تعزيز التعاون بين الدول المنتجة والعمل على استقرار السوق لدعم أمن الطاقة وتحقيق نمو اقتصادي عالمي متوازن، مشددًا على أن النفط سيظل ركيزة رئيسية في مزيج الطاقة العالمي خلال العقود القادمة.

ودعا إلى ضرورة زيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة المستقبلية، وتبني حلول مبتكرة تسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة منظومة الطاقة.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف السعود الصباح، التزام المؤسسة بتوفير إمدادات مستقرة وموثوقة من النفط الخام والمنتجات البيئية، مشيرًا إلى قدرة المؤسسة على التكيف مع متغيرات السوق عبر تبني نهج مرن ومبتكر في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، إلى جانب التوسع في صناعة البتروكيماويات.

وتشارك مؤسسة البترول الكويتية في المعرض المصاحب لأعمال الندوة الدولية التاسعة من خلال جناح متكامل، يسلط الضوء على أبرز ملامح استراتيجيتها لعام 2040، والمبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي وخفض الانبعاثات، إلى جانب استعراض قصص النجاح في مجالات الشراكات الدولية والتوسع العالمي، بما يعزز من حضور الكويت في مشهد الطاقة العالمي.