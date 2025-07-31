شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والعراق يبحثان التعاون في مجالات العودة الطوعية للاجئين العراقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الخميس، مع وزير الهجرة والمهجرين العراقي، إيفان فائق يعقوب، قضايا الهجرة واللجوء وأوضاع المواطنين العراقيين المقيمين في المملكة، والعودة الطوعية للاجئين العراقيين

وفي هذا السياق، تم التأكيد على مجالات التعاون بين وزارة الداخلية الأردنية ووزارة الهجرة والمهجرين العراقية، خاصة في مجالات العودة الطوعية للاجئين العراقيين وآفاق التعاون الثنائي المشترك بين الوزارتين، بما يحقق المصلحة العامة للبلدين.