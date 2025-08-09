لماذا يُكثر الرضيع من التصفيق عندما يبلغ شهره العاشر خصوصاً؟

متى يبدأ التصفيق عند الطفل لأول مرة في حياته؟

توقّعي أن يبدأ رضيعكِ الصغير بالتصفيق مستخدماً كفيه الصغيرين للمرة الأولى في حياته في عمر تسعة شهور، وقد يتأخر طفلك عن التصفيق بشكل صحيح؛ بحيث يطبّق كفيه ببعضهما البعض ويَصدر عن ذلك صوتُ الارتطام المعروف، ولا يكون ضرب الكفين في الهواء مع بلوغه اثني عشر شهراً، والتصفيق بطريقة صحيحة هو ضرب الكفين بطريقة التطابق ببعضهما البعض والاستمرار على ذلك؛ أي التكرار لفترة محددة مع سماع صوت الارتطام؛ أي أن الارتطام بين باطني الكفين للطفل الذي يقوم بالتصفيق، يكون متلاصقاً وليس طائشاً، وهنا يمكن أن تقرر الأم أن طفلها قد أصبح قادراً على أن يصفق بطريقة صحيحة.

احرصي على تعليم طفلكِ طريقة التصفيق الصحيحة؛ لكي يحقق فوائد كثيرة من استمراره بممارسة هذه المهارة؛ فمن الضروري أن يرى الطفل أمه وهي تصفق بيديها؛ لأنه سوف يقلّد حركاتها؛ إضافة لأن تقوم الأم بإمساك كفيه بين كفيها برقة وحب وتطبقهما على بعضهما بالتصاق تام. ومع التقدُّم في تدريبه، يستطيع الطفل أن يصفق بكفيه لوحده حين يُتم عامه الأول غالباً. وإلا، في حال عدم قدرته على التصفيق في عامه الأول؛ فيجب أن تشك الأم بأن طفلها يعاني من مشاكل تطوّرية ترتبط بـ نموّ وصحة جهازه العصبي.

دلالات إكثار الطفل من التصفيق في شهره العاشر عموماً

اعلمي أن طفلكِ الرضيع، وفي شهره العاشر خصوصاً، يُكثر من التصفيق، لدرجة أن مَن حولكِ يلفتون انتباهكِ إلى أن الطفل قد يكون لديه مشكلة ترتبط بتطوّر الدماغ مثلاً، ويرَون أن تصفيق الطفل المستمر في هذا السن، ليس دلالة صحية على الإطلاق. ولكن الحقيقة هي أن إكثار ومبالغة الطفل بالتصفيق في شهره العاشر، هو دلالة صحية وتعني أن طفلكِ ينمو بشكل جيّد، وأنه ينفّذ مهارة قد تعلّمها في الشهر السابق ولن يتوقف عن التصفيق حتى يتعلّم مهارةً أخرى.

لاحظي أن رضيعكِ في شهره العاشر، يصبح لديه مشاعر أكثر نضجاً. ولذلك فهو يشعر بالمتعة حين يصفق، كما أنه حين يشعر بالتعزيز ممن حوله؛ فهو يرغب باستمرار تعزيزهم ودعمهم له، وهو لا يجيد مهارة أكثر دقة من مهارة التصفيق، وذلك حسب اعتقاده. كما أن دماغ الطفل يتعلّم من خلال التكرار، ومهارة التصفيق تعتمد على التكرار في المقام الأول. كما أن الرضيع حين يصفق؛ فهو يريد أن يلفت انتباه مَن حوله؛ لأنه في عمر عشرة أشهر تحديداً، يحاول الوقوف مستنداً، وحين يصفق كثيراً، كأنه يطلب المساعدة لتعلُّم مهارة أخرى، ويجب أن تبدأ الأم في تدريبه عليها.

أهمية تعليم الطفل مهارة التصفيق

تطوير مهارة التنسيق بين يدي الطفل وعينيه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 11:09 صباحاً - ينصح الأطباء دائماً بضرورة أن تتابع الأم تطوُّرات النموّ الحركي والإدراكي لرضيعها منذ الولادة. وجوانب النموّ المختلفة للرُضّع هي جوانب هامة، تعني أن الطفل الرضيع ينمو بشكل سليم، ولا يعاني من مشاكل مرتبطة بجهازه العصبي، والذي يرتبط أيضاً بأداء الدماغ. ولذلك، على الأم إلى جانب العناية بتغذية رضيعها والحرص على نجاح الرضاعة الطبيعية كأفضل خيار تغذية؛ إضافةً للاهتمام بنظافة الرضيع من أجل صحته وتعزيز مناعته بإضافة الطعام الخارجي التكميلي له حسب توصيات أطباء الأطفال، عليها أن تتابع وبكلّ دقة نموّ الطفل من جوانب أخرى ترتبط بالمهارات، بالإضافة إلى متابعة زيادة وزنه وطوله .يجب على الأم أن تهتم بتطوُّر مهارات الطفل؛ ففي شهره الثاني مثلاً، يبدأ في محاولة رفع رأسه عن الحشية التي ينام عليها. ومع تقدُّم شهور عمره، يبدأ الرضيع في محاولة الجلوس مستنداً، ثم يصبح قادراً على الجلوس من دون استناد، وهذا التطوُّر الحركي يكون هاماً للاطمئنان على تطوُّر الجهاز العصبي لدى طفلكِ. وعلى الأم متابعة تطوّرات أخرى مثل: قدرة الطفل على التصفيق، ولكنها تلاحظ أن الرضيع يُكثر من التصفيق في شهره العاشر خصوصاً، لدرجة أن مَن حولها يتهامسون بأن الطفل لديه مشكلة ما في النموّ. ولذلك؛ فقد التقت «الخليج 365 وطفلك» وفي حديث خاص بها، باستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور محمد أبوداوود؛ حيث أشار إلى الإجابة على سؤال هام، وهو أنكِ تلاحظين أن طفلكِ يُكثر من التصفيق عندما يبلغ شهره العاشر خصوصاً، ووفوائده مثل: تعزيز نموّه العصبي. في الآتي:

لاحظي أن تصفيق الرضيع بيديه يساعده على التنسيق بين حركة يديه وعينيه بنفسه؛ لأن الطفل حين يتعلم مهارة التصفيق وهو يحاول أن يجعل كفيه الصغيرين في موازاة بعضهما البعض فتحدث هذه الحركة عن طريق البصر، ثم يحاول أن يطبقهما ببعض وهذا أيضاً يتم عن طريق البصر. ولا يمكن أن يقوم الرضيع وهو مغمض العينين بالتصفيق أبداً في مراحل عمره الأولى؛ لأنه يشعر بالإنجاز حين ينجح في التصفيق لوحده. ولذلك فقبل هذا العمر تجدين حركات كفيه في الهواء ولا ينجح في التصفيق؛ لأنه لا ينسّق بين حركة كفيه وعينيه.

تحفيز جهاز الرضيع العصبي

اعلمي أن رضيعكِ في عمر تسعة أشهر وحتى يُكمل عامه الأول، يكون قد بدأ يتدرب على ما يُعرف بالثبات العصبي، وهذا يعني أن جهاز الطفل العصبي قد بدأ ينشط ويتحفز؛ فينجح في الوقوف مستنداً، ثم المشي مستنداً، ثم ينجح في المشي من دون مساعدة أحد مع نهاية عامه الأول. وكلّ هذه التطورات ترتبط بسلامة الجهاز العصبي للرضيع؛ مما يعني خلوّه من إصابات الجهاز العصبي لدى الرُضّع. ولذلك يجب عليكِ عدم الاستهانة بقدرة رضيعكِ على التصفيق ونجاحه في هذه المهارة التي تحفزه للقيام بمهارات تالية ومراحل تطورية قادمة.

تعزيز مهارات التواصل الاجتماعي عند الطفل

أم تعلّم طفلها التصفيق

لاحظي أن رضيعكِ وقد بدأ يتعرّف إلى الطعام الصُلب؛ فقد أصبح لديه القدرة على التواصل مع مَن حوله، وأقربهم هم الأشقاء والأب، في حين أن علاقته بكِ تتشكل في سن مبكر. ولذلك فتصفيق الرضيع بعد الشهر التاسع، يُشعره بأنه يتفاعل مع إخوته؛ فحين يرى إخوته يصفقون؛ فهو يقلدهم؛ مما يلفت انتباههم له وكأنه يريد أن يطلب منهم أن يلعب معهم. كما أن الرضيع يبدأ في استخدام مهارة التصفيق للتفاعل مع رائحة الطعام، وكذلك فهو يصفق لعودة الأب من العمل، وأيضاً حين يرى أمه تحمل نوعاً من الفاكهة. ويستخدم التصفيق لكي يتواصل مع شقيقه الأكبر حين يراه يمسك بلعبة لافتة الألوان؛ ففي سن تسعة أشهر، يحب الطفل الألوان وتشد انتباهه؛ إضافة إلى حبه للإمساك بالألعاب الصغيرة الزاهية والملوّنة.

وسيلة للتعبير عن مشاعره والانخراط في المجتمع

طفلة تصفق

توقعي أن يعبّر رضيعكِ عن مشاعره بالتدريج ويبدأ في الاندماج في الحياة الاجتماعية من خلال تعلُّمه مهارة التصفيق؛ فالتصفيق بشكل عام هو سلوك للتعبير عن الفرح أو لفت الانتباه. ولذلك يبدأ طفلكِ في استخدام التصفيق للتعبير عن فرحته، كما يعبّر من خلال التصفيق عن شعوره بتواجد كيانه بين الآخرين الذين يحبهم. ويكتشف الطفل بالتدريج أن الأشخاص من حوله يتواصلون ويعبّرون عن مشاعرهم بطرق مختلفة. والطفل في الربع الأخير من عامه الأول، يكون قد وصل لمرحلة التعبير عن مشاعر الطفل بداخله، وهي مشاعر طفولية بالطبع؛ بدءاً بالتصفيق، ولكنه لا يجيد مثل الكبار الاحتضان والتربيت والابتسام والكلام. ولذلك فمهارة تعلُّم الكلام هي المرحلة التالية لتعلُّم الطفل مهارة التصفيق بيديه؛ لأنه يحفز جهازه العصبي من خلال قدرته على التصفيق بشكل صحيح.

قد يهمك أيضاً مولودكِ في الشهر التاسع: يفهم كلماتك ولا يطيعك

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.