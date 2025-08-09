خيارات مفضلة من العطور الفاكهية.. أنوثة راقية تنبض بالحياة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 11:09 صباحاً - تُعَدُّ العطور الفاكهية من أكثر الروائح التي تلامس الحواس بخفة وأناقة؛ فهي مرآة للأنوثة العصرية التي تجمع بين العفوية والجاذبية. نغماتها المنعشة والمبهجة، من التوت الأحمر إلى الكرز والعنب والكمثرى، تضفي على المرأة هالة من الحيوية والدفء، وتجعل حضورها محاطاً بالإشراق والمرح من دون أن تفقد لمستها الراقية.

هذه العطور ليست مجرد نفحات عابرة، بل هي تعبير عن روح مرحة، قلب ناعم، وطاقة تنبع من الداخل. إنها مثالية للمرأة التي تعرف كيف تستمتع بتفاصيل الحياة الصغيرة، وتمنح من حولها إحساساً بالراحة والسعادة. تعكس العطور الفاكهية جانباً من شخصية المرأة: الحنون، الجريئة، المشرقة، التي لا تخشى أن تكون على طبيعتها. إنها عطور تحتفل بالأنوثة النابضة، وتمنح كل امرأة توقيعاً عطرياً يعكس مزاجها، ذوقها، ومزاج اللحظة.

عطر Cherry Smoke من توم فورد Tom Ford

إنه عطر يستحضر متعة الحياة بكل تفاصيلها، حيث يجمع Cherry Smoke من توم فورد Tom Ford بين الجاذبية والجرأة في مزيج ساحر من الكرز الداكن المشتعل بأريج زهرة الأوسمانثوس، ويندمج مع نغمات الأخشاب المدخنة الدافئة. هذا العطر يعكس شخصية من يعرف كيف يستمتع بالحياة، حيث تشعل مكوناته الحسية مشاعر الحرية. الكرز الداكن يتصدر الرائحة بشغف، تليه لمسات زهرية مخملية، ثم تختتم النغمة بالأخشاب الدخانية التي تترك أثراً عميقاً وفاخراً على البشرة.

عطر Replica On A Date EDT من ميزون مارغييلا Maison Margiela

عطر On A Date من ميزون مارغييلا Maison Margiela هو تجربة عطرية جميلة مستوحاة من موعد رومانسي في مساء صيفي متأخر، يطل على كروم العنب الخلابة في منطقة بروفانس عند الغروب. يمزج هذا العطر بين الفاكهية المتلألئة لعنب ناضج غمرته شمس الصيف، والطابع الرقيق والحاسم لورود برية. تضفي نغمات البرغموت اللامعة وورد الروز إشراقة عاطفية تجسد لحظات اللقاء المثالي. أما توليفة الكاسيس الحلوة مع الباتشولي الخشبي الدافئ؛ فتنقلك إلى قلب كروم العنب تحت وهج الشمس الذهبية. مكونات العطر طبيعية ومستدامة مثل خلاصة الباتشولي من بالي وخلاصة بتلات الورد. استلهم العطَّار كارلوس بينايم هذا العطر من ذكرياته الشخصية في بروفانس، حيث بدأ خطواته الأولى في عالم العطور، وسعى لالتقاط دفء الشمس المتوسطية المفعم بالإحساس والسعادة.

عطر Idôle L'eau De Parfum Nectar من لانكوم Lancôme

عطر Idôle L'eau De Parfum Nectar من لانكوم Lancôme هو أول عطر "نيو-غورماند" من الدار، يتميز بتركيبة مبتكرة تجمع بين انفجار زهري لذيذ ونغمة مميزة من الفشار. إنه عطر جريء يترك انطباعاً فورياً، يعكس مستقبلاً مليئاً بالإبداع والتغيير. تم استخدام مكونات مستدامة مثل ورد إيسبارتا وفانيليا بوربون لابتكار هذا العطر الفريد. زجاجة العطر تعكس روح التغيير، بلون خوخي ناري وتأثير هولوغرافي حول الحافة؛ ما يمنحها مظهراً فاخراً وعصرياً. زجاجة مصنوعة من زجاج معاد تدويره، تذكِّرنا دوماً بأن نواصل السعي لنصبح ما نطمح إليه.

عطر Irresistible Eau De Parfum من جيفنشي Givenchy

ينبع من عطر Irresistible Eau De Parfum من جيفنشي Givenchy جاذبية لا تقاوم، حيث تتصادم نغمات الخشب الأشقر المضيء مع وردة غنية وفاخرة. إنه عطر نسائي مغناطيسي للمرأة الساحرة بطبعها. يتكوَّن من خلاصة ورد فاخرة تُقطف عند الفجر من سفوح جبال إيسبارتا في تركيا، وتندمج مع نغمة الخشب الأشقر. تتداخل نغمات الكمثرى والإيريس الرقيقة مع المسك والأمبريت؛ ما ينتج عنه توليفة زهرية، خشبية، فاكهية تدعو المرأة إلى الانطلاق والتحرر.

عطر Her Eau de Parfum من بربري Burberry

عطر Her Eau de Parfum من بربري Burberry هو أول عطر "غورماند" بلمسة بريطانية. يتميز بمزيج من نغمات التوت الأحمر والداكن، متوازنة مع نغمة خشبية بيضاء مشرقة. يُعَدُّ هذا العطر إهداءً إلى المرأة، وإلى مدينة لندن، تلك المدينة النابضة بالحياة والإبداع. الزجاجة أنيقة ومميزة، مستوحاة من تصميم أرشيفي لعطر كلاسيكي من بربري، تمثل الأناقة الهادئة والفخامة البريطانية الأصيلة.