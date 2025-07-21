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البديوي يعزي في وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال

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الرياض - علي القحطاني - قدم أمين ، جاسم البديوي، التعازي في وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال.

وشهد العزاء حضور عددًا من الأمراء من بينهم الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز.

وكان الديوان الملكي قد أعلن أول أمس وفاة سمو الأمير الوليد بن خالد بن طلال، وأقيمت صلاة الميت على جثمان سموه أمس في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وبدأ العزاء يوم أمس في قصر الأمير الوليد بن طلال بحي الفاخرية وقصر الفاخرية قصر الأمير طلال بن عبدالعزيز، وسيستمر العزاء حتى يوم غد، الثلاثاء.

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