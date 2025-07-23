شكرا لقرائتكم خبر وكالة الفضاء السعودية تنظم مؤتمر الحطام الفضائي يناير المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الفضاء السعودية عن تنظيم النسخة الثانية من مؤتمر الحطام الفضائي في مدينة الرياض يومي 26 و27 يناير 2026، بمشاركة واسعة من قادة قطاع الفضاء، وممثلي وكالات الفضاء الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار جهود وكالة الفضاء السعودية لتعزيز دور المملكة الريادي في قيادة المبادرات العالمية لاستدامة قطاع الفضاء، وتأكيد مكانتها كونها مركزا محوريا للتعاون الاستراتيجي في مواجهة التحديات المدارية الراهنة.

ويسعى المؤتمر إلى تعزيز الحوار الدولي لتطوير سياسات مشتركة للحد من تأثيرات تحديات الحطام الفضائي المتزايدة، وتحفيز الشراكات الدولية لإيجاد حلول مستدامة وتقنيات مبتكرة للحد من تأثيرات هذا التحدي المتزايد، بالإضافة إلى دعم تطوير استراتيجيات لاستدامة بيئة الفضاء.

ودعت الوكالة المهتمين والخبراء إلى التسجيل في المؤتمر عبر موقعها الرسمي: https://ssa.gov.sa/SDC26 .

وأعلنت الوكالة كذلك عن إطلاق منافسة DebriSolver العالمية للابتكار ضمن فعاليات المؤتمر؛ وذلك بهدف إيجاد أفكار وحلول تقنية وتنظيمية مبتكرة للتعامل مع تحديات الحطام الفضائي، من خلال مرتكزات متعددة تشمل الجوانب التقنية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية، داعية الطلاب والباحثين والشركات الراغبة في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط: https://ssa.gov.sa/c-ar، مبينة أن آخر موعد له هو 30 أغسطس 2025.

يذكر أن النسخة الأولى من المؤتمر التي عُقدت في الرياض عام 2024، شهدت مشاركة أكثر من 50 دولة، وعدد من المنظمات الدولية والشركات العالمية، وخرجت بتوصيات أسهمت في تعزيز الوعي بأهمية إدارة الحطام الفضائي.