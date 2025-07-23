شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يوجّه دعوة لملك البحرين لحضور مبادرة مستقبل الاستثمار 2025 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- دعوة لملك البحرين لحضور مبادرة مستقبل الاستثمار 2025.

وتسلّم الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، دعوة موجهة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، للمشاركة في منتدى (مبادرة مستقبل الاستثمار 2025).

ويعقد المنتدى تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وتستضيفه العاصمة الرياض أكتوبر المقبل.