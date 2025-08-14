ضبط حرس الحدود في جازان تهريب 59,100 قرص مخدر خاضع لتنظيم التداول الطبي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص الطبية، بلغت 59,100 قرص، والتي تخضع لتنظيم التداول الطبي. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، وتم تسليم المضبوطات إلى الجهة المختصة لإكمال الإجراءات القانونية.

وفي هذا السياق، دعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى تقديم أي معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال على الأرقام المخصصة لهذا الغرض. يمكن الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعلى الرقمين (999) و(994) في بقية المناطق. ويمكن أيضًا التواصل مع رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]. وأكدت الجهات المعنية أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة وسرعة استجابة.

يأتي هذا الإجراء في إطار حرص السلطات الأمنية على مكافحة جميع أشكال التهريب والجريمة المنظمة، وحماية المجتمع من تداعياتها الخطيرة.