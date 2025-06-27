مونديال الأندية: تشلسي يصطدم ببنفيكا من أجل بطاقة ربع النهائي ومواجهة برازيلية خالصة بين بوتافوغو وبالميراس

الرياص - اسماء السيد - فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : تنتظر تشلسي الإنكليزي، بطل مسابقة كونفرنس ليغ، قمة نارية أمام بنفيكا البرتغالي من أجل بلوغ ربع نهائي مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم السبت في شارلوت، فيما يصطدم بالميراس ببوتافوغو في مواجهة برازيلية خالصة في الدور ثمن النهائي في فيلادلفيا.

قبل مواجهة فلامنغو البرازيلي في الجولة الثانية من مونديال الأندية، خسر تشلسي مرة واحدة فقط في آخر عشر مباريات ضمن مختلف المسابقات، في طريقه إلى التتويج بلقب كونفرنس ليغ وحجز المركز الرابع في الدوري الإنكليزي الممتاز.

سقوطه كان مفاجئا أمام المدرب فيليبي لويس، لاعبه السابق الذي قاد فلامنغو إلى تصدر المجموعة الرابعة متقدما بفارق نقطة واحدة على الفريق اللندني، لكن ذلك ربما كان في مصلحة الأخير الذي تجنب مواجهة بايرن ميونيخ الألماني.

ويسعى المدرب الإيطالي لتشلسي إنتسو ماريسكا إلى تحقيق فوزه الـ38 في مباراته الـ61 ضمن مختلف المسابقات، على ملعب "بانك أوف أميريكا" في شارلوت، بمواجهة بنفيكا الذي خسر المواجهات الثلاث السابقة أمام النادي اللندني بينها سقوطه أمامه 1 2 في أمستردام في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2013.

قال ماريسكا عن خصمه المقبل "بنفيكا ناد كبير يضم مدربا كبيرا ولاعبين مميزين، والمواجهة ستكون صعبة، لكن بعد أن كنا من بين 32 فريقا، نحن الآن في دور الـ16، والهدف التالي هو محاولة الوصول إلى ربع النهائي".

وعلّق ماريسكا على مهاجم فريقه الجديد ليام ديلاب الذي سجل باكورة أهدافه في الفوز على الترجي التونسي 3 0 في ثالث ظهور له بألوانه عقب انتقاله من إيبسويتش تاون، بعد تقديمه تمريرة حاسمة أمام لوس أنجليس أف سي الأميركي (0 2) في الجولة الاولى.

قال "أمام فلامنغو حصل على ثلاث فرص واضحة للتسجيل، وهذا يعني أنه موجود في المكان الصحيح ويؤدي بشكل جيد. نحن نعلم أن ليام سيسجل الأهداف معنا، ولا يوجد لدينا أي شك في ذلك".

وسيكون الاعتماد على ديلاب في ظل غياب السنغالي نيكولاس جاكسون الذي تعرض لعقوبة الإيقاف لمباراتين بعد طرده أمام فلامنغو.

في المقابل، وجه بنفيكا رسالة تحذيرية للجميع بعد فوزه على بايرن 1 0 في الجولة الثالثة، بعدما دخل المسابقة من دون فوز في آخر ثلاث مباريات وخسارة نهائي كأس البرتغال أمام الجار والغريم سبورتينغ، ثم تعادله مع بوكا جونيورز الأرجنتيني (2 2) في الجولة الأولى من المونديال.

قال مدربه برونو لاج بعد الفوز على العملاق البافاري "أعتقد أنه فوز عادل ومهم، تاريخي للحقيقة".

وسبق للاج أن خاض تجربة قصيرة في الدوري الإنكليزي مع ولفرهامبتون بين 2021 و2022، وواجه تشلسي مرتين فارضا التعادل على فريق المدرب الألماني السابق توماس توخل في المباراتين.

ويأمل بنفيكا في تحقيق نتيجة إيجابية ترد له اعتباره بعد خسارة لقب الدوري بفارق نقطتين أمام سبورتينغ، بالإضافة إلى خسارة لقب الكأس وخروجه من ثمن نهائي دوري الأبطال على يد برشلونة الإسباني.

بالميراس لرد الدين لبوتافوغو

نجحت الأندية البرازيلية الأربعة في تخطي الحواجز والتأهل إلى ثمن النهائي، لكن أحدها على الأقل سيودّع من هذا الدور خلال مواجهة محلية بامتياز بين بالميراس وبوتافوغو على ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا.

وستكون هذه المواجهة ثأرية بالنسبة إلى بالميراس متصدر المجموعة الأولى، بعدما أقصاه بوتافوغو من ثمن نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس في طريقه إلى تحقيق اللقب عام 2024.

وسبق أن تواجه الفريقان في 41 مناسبة، حقق فيها بالميراس 18 فوزا مقابل 12 لبوتافوغو و11 تعادلا.

لكن تفوّق بالميراس التاريخي لم يفده في آخر خمس مواجهات لم ينجح بالفوز فيها، بل خسر ثلاث مرات إلى جانب تعادلين.

وفي حين تصدر بالميراس مجموعة إنتر ميامي والأهلي المصري وبورتو البرتغالي، كانت مهمة بوتافوغو أكثر صعوبة في المجموعة الثانية، حين تمكن من تحقيق مفاجأة صادمة بتغلبه على باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا 1 0 في الجولة الثانية، بعدما فاز على سياتل ساوندرز الأميركي 2 1 في الاولى قبل الخسارة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 0 1 في الثالثة الاخيرة.