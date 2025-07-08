أن بي ايه: بانكيرو يمدد عقده مع ماجيك لخمسة أعوام (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - ميامي : وافق باولو بانكيرو على تمديد عقده مع أورلاندو ماجيك سابع المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين "ان بي أيه" خلال الموسم الماضي، لخمسة أعوام بقيمة قصوى تبلغ 239 مليون دولار، وفقا لتقارير صحافية صادرة الإثنين.

وبحسب تقارير من شبكة "اي أس بي أن" وموقع "ذا أثلتيك" وأورلاندو سنتينيل، فإن بانكيرو (22 عاما) الذي اختير كأول اختيار في "درافت" الـ"أن بي ايه" لعام 2022، قد تصل قيمة عقده إلى 287 مليون دولار، بناء على الحوافز.

وكان بانكيرو تعرض لتمزق عضلي في البطن، ما أدى إلى غيابه لمدة شهرين خلال موسم 2024 2025، إلا أنه رغم ذلك حقق متوسطات قياسية في مسيرته بلغت 25.9 نقطة و7.5 متابعات و4.6 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

وبإمكان بانكيرو زيادة راتبه في حال اختير كأفضل لاعب في الدوري أو أفضل لاعب دفاعي في الموسم المقبل.

وبهذا، سيضمن أورلاندو ماجيك الحفاظ على نواة فريقه الأساسية المكونة من بانكيرو، والألماني فرانتس فاغنر، وجايلن ساغز، تحت العقد لمدة خمس سنوات مقبلة.

كما يملك أورلاندو عقد الحارس ديزموند باين الذي تم الحصول عليه في صفقة مع ممفيس الشهر الماضي، حتى موسم 2028 2029.