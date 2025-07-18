الامارات | لامين جمال.. على خطى ميسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد ثلاثة أيام من بلوغه الـ18، تلقى لامين جمال الهدية الأبرز على الإطلاق من فريقه برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم: القميص الأسطوري رقم 10.

على الرغم من أن الجناح الشاب الموهوب تجنب مقارنته بأسطورة برشلونة، ليونيل ميسي، فإنه سار على خطى الأرجنتيني بارتداء الرقم 10، الذي ارتداه أيضاً مواطن الأخير، الراحل دييغو أرماندو مارادونا، والبرازيلي رونالدينيو، وغيرهما من نجوم برشلونة التاريخيين.

وقال لامين جمال غير مكترث بتاريخ القميص: «سأسعى إلى مواصلة هذا الإرث».

وعلى الرغم من صغر سنه، فإن جمال شارك في أكثر من 100 مباراة مع النادي، مسجلاً 25 هدفاً، ومتوجاً بلقبين في الدوري منذ ظهوره الأول في سن الـ15 عام 2023.

ويُعدّ الجناح الدولي المُتوّج مع إسبانيا بكأس أوروبا 2024 في ألمانيا في اليوم التالي لعيد ميلاده الـ17، من أبرز المواهب الواعدة في عالم كرة القدم.

كما يُعدّ جمال من بين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب هذا العام بعد إسهامه في فوز العملاق الكاتالوني بالثلاثية المحلية: الدوري، وكأس الملك، وكأس السوبر.

وبعد تألقه في أكاديمية برشلونة «لاماسيا» المرموقة، مثل ميسي، حطم جمال سلسلة من الأرقام القياسية، بينها أنه أصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ النادي في الدوري الإسباني، وكذلك أصغر من يسجل ثنائية، وأصغر ممرر لكرة حاسمة، وأصغر لاعب أساسي في الدوري وفي دوري أبطال أوروبا. جمال هو أيضاً أصغر لاعب في صفوف النادي الكاتالوني يهز الشباك في الكلاسيكو، وأصغر لاعب يفوز بكأس دولية كبرى، من بين العديد من الإنجازات الأخرى. ويمتاز بمهاراته الفائقة، ومراوغته الرائعة، وسرعته وإبداعه، وهو أحد أكثر اللاعبين إثارة للمشاهدة في عالم كرة القدم.

قال جمال، في أبريل الماضي: «لا أقارن نفسي بميسي، لأنني لا أقارن نفسي بأي شخص، ناهيك عن ميسي»، مؤكداً ذلك، أول من أمس، في فعالية للاحتفال برقم قميصه الجديد.

وأضاف: «ميسي شق طريقه، وسأشق طريقي». ومع ذلك، يصعب على أي شخص آخر مقاومة هذه المقارنة، فجمال يلعب أيضاً على الجهة اليمنى ويشق طريقه بقدمه اليسرى المفضلة، كما فعل ميسي لفترة طويلة من مسيرته.

وسيُظهر الزمن وحده ما إذا كان جمال سيتمكن من تكرار مسيرته الطويلة، لكنه حتى الآن ارتقى لمواجهة كل التحديات التي تعرّض لها.

. جمال يُعدّ من بين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب هذا العام، بعد إسهامه في فوز برشلونة بالثلاثية المحلية.