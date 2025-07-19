راشفورد يقترب من الانتقال إلى برشلونة (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - لندن : أفادت تقارير السبت أن مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي ماركوس راشفورد يقترب من الانتقال إلى برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.

لم يلعب المهاجم البالغ من العمر 27 عاما مع نادي طفولته منذ 12 كانون الأول/ديسمبر، وانضم إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة في أوائل شباط/فبراير.

وأفادت التقارير أن بطل إسبانيا هو وجهته المفضلة منذ أن استغنى عنه المدرب البرتغالي لمانشستر يونايتد روبن أموريم.

وأفادت وكالة برس أسوسييشن البريطانية أن المحادثات تتقدم بشأن صفقة انتقال راشفورد إلى برشلونة، حيث يجري العمل على إعارته لمدة موسم مع خيار الشراء.

ويعتبر راشفورد واحدا من خمسة لاعبين أبلغوا يونايتد برغبتهم في استكشاف مستقبل بعيدا عن أولد ترافورد، حيث نشأ في أكاديمية النادي وسجل 138 هدفًا في 426 مباراة مع الفريق الأول.

واعترف الدولي الإنكليزي في كانون الأول/ديسمبر بأنه "مستعد لتحد جديد"، وكشف الشهر الماضي عن رغبته في اللعب إلى جانب موهبة برشلونة الشاب لامين جمال.

ويتدرب راشفورد بعيدًا عن الفريق الأول لأموريم منذ بداية الفترة الإعدادية للموسم الجديد.

وقال المدير الرياضي البرتغالي لبرشلونة ديكو في أيار/مايو بأنه معجب براشفورد، ووصف المدرب الألماني للنادي الكاتالوني هانزي فليك بأنه "لاعب رائع".

وفقد راشفورد قميصه رقم 10 في تشكيلة يونايتد لصالح المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا الوافد حديثا من ولفرهامبتون خلال فترة الانتقالات الحالية مع الظهير الأيسر الباراغوياني دييغو ليون من فريق سيرو بورتينيو.

ومن المتوقع أن ينضم مهاجم برنتفورد الدولي الكاميروني برايان مبويمو إلى يونايتد بعد أن توصل الفريقان الى اتفاق حول قيمة الصفقة بـ65 مليون جنيه استرليني (87 مليون دولار).

وكان برشلونة على وشك التعاقد مع الجناح الدولي نيكو وليامس من أتلتيك بلباو لكن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما وقع مؤخرا عقدا جديدا لمدة عشر سنوات مع ناديه الباسكي.