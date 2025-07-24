شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ربيعة ينضم لصفوف زد ويتواجد فى معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى زد من التعاقد مع محمد ربيعة مدافع فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لدعم الفريق قبل انطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز.

وانضم محمد ربيعة إلى معسكر فريق زد المقام بمدينة الإسكندرية لخوض فترة الإعداد معهم تحت قيادة محمد شوقى.

وكان فريق الاتحاد السكندري تعادل إيجابيا مع زد بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن تحضيرات الفريقين لخوض مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة مشاركة الصفقات الجديدة للاتحاد وهم جون إيبوكا وأحمد محمود ومحمد توني ومحمد كناريا ونور علاء ومحمود عجيب. كما شهدت المباراة مشاركة عبد الله بستانجي لاعب زد الجديد والذي انضم للمعسكر صباح اليوم الأربعاء.