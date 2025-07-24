شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتعادل مع زد 1-1 ودياً بمعسكرهما المغلق والان مع تفاصيل الخبر

تعادل فريق الاتحاد السكندري إيجابيا مع زد بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن تحضيرات الفريقين لخوض مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل فادي فريد هدف زعيم الثغر في شباك زد.

شهدت المباراة مشاركة الصفقات الجديدة للاتحاد وهم جون ايبوكا وأحمد محمود ومحمد توني ومحمد كناريا ونور علاء ومحمود عجيب .

كما شهدت المباراة مشاركة عبد الله بستانجي لاعب زد الجديد والذي انضم للمعسكر صباح اليوم الأربعاء.

في شأن جديد ، اقترب نادي الاتحاد السكندري من إتمام إجراءات التعاقد مع البنيني تدجيكو سامادو لاعب وسط المصري البورسعيدي السابق، لضمه في صفقة انتقال حر، من أجل تدعيم صفوف الفريق السكندري في الموسم الجديد.

ووصلت مفاوضات الاتحاد السكندري مع سامادو إلى مراحل متقدمة في ظل خروج اللاعب من حسابات الفريق البورسعيدي والتحفظ على استمراره ضمن صفوفه في الموسم الجديد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة.

حقيقة التفاوض مع أحمد الجفالى

في سياق جديد، علق مصدر داخل نادي الاتحاد السكندري على حقيقة التفاوض مع التونسي أحمد الجفالي جناح الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما ارتبط اسمه بالانضمام لصفوف زعيم الثغر.

وأكد مصدر داخل نادي الاتحاد أن اسم الجفالي تم عرضه على أحمد سامي المدير الفني لزعيم الثغر، ولكنه رفض ضم اللاعب بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها، وصعوبة الاستفادة منه في الفترة الموسم المقبل.

وشدد المصدر على أن الاتحاد أغلق الباب أمام فكرة ضم الجفالي، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، بناء على وجهة نظر أحمد سامي المدير الفني.